AF Madeira e Câmara do Porto Santo juntos por melhor futebol na ilha

A Associação de Futebol da Madeira (AFM) "prossegue o conjunto de reuniões institucionais com os municípios da Região, no âmbito da preparação do Plano Estratégico do Futebol Madeirense (2024/2036), que será apresentado no próximo Congresso de Futebol da Madeira, no início do mês de Outubro", informa a AFM em nota de imprensa.

Neste contexto, o presidente da Direcção da AFM, Rui Coelho, "reuniu ontem com o presidente da Câmara Municipal do Porto Santo, Nuno Batista, num encontro de trabalho onde foram analisados diversos temas estruturantes para o desenvolvimento do futebol na chamada 'ilha dourada'", enuncia.

Assim, segundo conta, durante a reunião estiveram em destaque matérias como:

⁠a dinamização da atividade regular através da participação dos clubes locais nas competições regionais, nomeadamente o Sporting Clube Porto Santo e a AD “Os Profetas”;

⁠os desafios e oportunidades ao nível das infraestruturas desportivas;

e o enorme potencial do Porto Santo para acolher eventos desportivos de âmbito regional, nacional e internacional, em modalidades como Walking Football, Masters, Futsal e Futebol de Praia.

"Estes contributos irão integrar os micro-planos territoriais do Plano Estratégico da AF Madeira (2024/2036), permitindo desenhar soluções ajustadas à realidade da ilha e às especificidades de um território com dupla insularidade", acredita a associação.

E ainda dá conta que "regista, com grande satisfação, o empenho e compromisso demonstrados pelo presidente Nuno Batista, num claro sinal de cooperação institucional para construir, lado a lado, um futuro mais forte para o futebol no Porto Santo. Acreditamos na competência instalada, no talento das suas gentes e no enorme potencial da ilha", elogia.

Desta forma, "com planeamento, cooperação e visão estratégica, queremos criar mais oportunidades para que crianças, jovens e adultos possam praticar futebol, fortalecendo o desporto e a comunidade local", reforçando que "juntos, continuamos a trabalhar para fazer crescer o futebol em toda a Madeira — e também no Porto Santo", conclui.