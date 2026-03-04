Unanimidade na eleição nos novos dirigentes da Associação de Orientação

A Associação de Orientação da Região Autónoma da Madeira (AORAM) tem novos dirigentes, que foram eleitos no passado dia 24 de Fevereiro. Henriqueta Silva Costa passa a liderar a instituição, após ter sido eleita por unânimidade pelos clubes presentes na respectiva Assembleia Geral.

"Sob o lema ‘Rumo à Orientação 2030’, a nova Direcção assume o compromisso de dinamizar a modalidade na Região Autónoma da Madeira, com enfoque no aumento do número de praticantes, na modernização administrativa da associação e no reforço da cooperação com os clubes e entidades públicas", podemos ler numa nota enviada às redacções.

Ao ter sido eleita por unanimidade, a nova direcção fala em união no seio da modalidade. "A eleição por unanimidade confere-nos uma responsabilidade acrescida e uma motivação redobrada para unir todos os clubes em torno do desenvolvimento da orientação na Madeira", afirma Henriqueta Costa. "A nossa missão é gerir o presente com rigor e pensar o futuro com ambição", acrescenta a recém-eleita.

A cerimónia oficial de tomada de posse está agendada para o próximo dia 10 de Março, às 19 horas, no auditório da Escola da APEL.