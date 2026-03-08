Associação de Futebol da Madeira celebra o Dia da Mulher com homenagem em vídeo

A Associação de Futebol da Madeira (AFM) assinalou, este domingo, 8 de Março. o Dia Internacional da Mulher com a apresentação de um vídeo alusivo à data.

O futebol é acima, de tudo, humano. Sejas jogadora, treinadora, árbitra, dirigente ou adepta, o amor ao futebol une-nos. Estamos em casa. És bem-vinda e és valorizada AFM

Hoje, no final do treino da Seleção Feminina Sub-12, a AFM entregou também lembranças às jogadoras e às mães presentes, reforçando a homenagem às mulheres no desporto e na comunidade. Veja as fotos: