Caminho de acesso para veículos táticos liga o Lugar da Serra à Boca da Corrida

No âmbito de uma estratégia de combate a incêndios rurais e florestais, a secretária regional de Saúde e Protecção Civil, Micaela Fonseca de Freitas, deslocou-se esta terça-feira, 10 de Março, ao Sítio da Trompica, na Ribeira Brava, para acompanhar os trabalhos de execução de um caminho de acesso para veículos táticos.

A intervenção, que liga o Lugar da Serra à Boca da Corrida, resulta de uma estreita articulação entre o Serviço Regional de Proteção Civil, o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) e a Câmara Municipal da Ribeira Brava.

“A necessidade deste caminho foi identificada pelo comando da Associação Humanitária de Bombeiros da Ribeira Brava e Ponta do Sol, e permitirá encurtar distâncias entre os dois sítios em cerca de meia hora, o que é manifestamente muito importante, em caso de necessidade de um ataque inicial, determinante para evitar grandes incêndios, ou para uma abordagem mais preventiva”, sublinhou a secretária com a tutela da Protecção Civil.

A secretária Regional fez questão de enaltecer o trabalho conjunto entre as entidades envolvidas, destacando que a proteção do território beneficia directamente da cooperação. “Uma estratégia eficaz combina prevenção, preparação, resposta operacional, recuperação e, acima de tudo, articulação entre os diversos agentes de Proteção Civil. Todos os elementos são essenciais e saúdo o trabalho de equipa no terreno, numa ação concreta de prevenção e prontidão”, destacou.