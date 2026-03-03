Portugal estreia-se com triunfo sobre Finlândia na corrida ao Mundial feminino
A seleção portuguesa feminina de futebol entrou hoje da melhor forma na qualificação para o Mundial de 2027, ao vencer em casa a Finlândia por 2-0, em encontro da primeira jornada do Grupo B3, em Vizela.
As suplentes Lúcia Alves, aos 90+1 minutos, e Carolina Santiago, aos 90+4, selaram a vitória da formação das 'quinas', que caiu para a Liga B ao ser quarta classificada do Grupo A3 da Liga das Nações de 2025.
A seleção lusa volta a jogar no sábado, em Barcelos, face à Eslováquia, que hoje venceu por 3-2 na receção à Letónia.
Na classificação, de um grupo que qualifica os três primeiros para os play-offs, Portugal lidera com os mesmos três pontos da Eslováquia, segunda, enquanto a Letónia, terceira, e a Finlândia, quarta, continuam a zero.