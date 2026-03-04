Novo restaurante no Lugar de Baixo cria até 25 postos de trabalho

O restaurante Fontes do Horácio abriu portas no Lugar de Baixo, na Ponta do Sol, num investimento que surge para responder à crescente procura por espaços capazes de receber eventos e grupos de maior dimensão. O novo estabelecimento tem capacidade para cerca de 200 pessoas e deverá gerar até 25 postos de trabalho.

O proprietário, Horácio Pereira, explica que o projecto nasce da evolução natural do restaurante que já explorava anteriormente, mas que se tornou pequeno face à procura. “Comecei pequenino e fui crescendo aos poucos. Havia muita procura, as pessoas queriam realizar eventos e ocasiões especiais e eu já não tinha espaço suficiente”, afirmou.

O empresário recorda que o percurso foi feito de forma gradual, marcado também por momentos difíceis, nomeadamente durante a pandemia. Na altura, quando se preparava para fazer obras no espaço que explorava, acabou por ser confrontado com o encerramento da actividade. “Começou a pandemia, fechou tudo, mas nunca baixei os braços. Continuei sempre a lutar”, recorda.

Após esse período, garante que o negócio voltou a crescer, levando-o a dar um novo passo com um espaço maior. “O restaurante lá em cima começou a tornar-se cada vez mais pequeno e percebi que tinha de avançar. Agora tenho aqui um espaço onde posso receber à vontade cerca de 200 pessoas”, referiu.

O novo restaurante conta atualmente com cerca de 20 trabalhadores, número que deverá aumentar nos próximos tempos. “Neste momento temos à volta de 20 pessoas e penso chegar aos 25 postos de trabalho”, indicou.

Horácio Pereira, que vive na Madeira há cerca de 25 anos e teve também uma ligação profissional à Venezuela, afirma que o seu futuro passa agora pela Região. “Tenho raízes aqui. Posso ir à Venezuela de férias, mas voltar para trabalhar já não é para mim”, disse.

Apesar de ter antecipado dificuldades na contratação de pessoal, o empresário diz que o processo acabou por correr melhor do que esperava, contando também com apoio na procura de trabalhadores.

Com este novo investimento, o restaurante pretende afirmar-se como um espaço preparado para receber eventos e reforçar a oferta de restauração na zona do Lugar de Baixo.