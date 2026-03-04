Governo avança com promenade no Lugar de Baixo

Miguel Albuquerque anunciou a intenção do Governo Regional avançar com uma nova promenade entre o centro da Ponta do Sol e a Tabua, ao longo da frente marítima do Lugar de Baixo.

“A médio prazo, entre a marina e a Tabua, vamos fazer uma promenade”, afirmou o presidente do Governo Regional, explicando que o objectivo é criar uma ligação pedonal e de lazer ao longo da costa.

Segundo Albuquerque, o projecto pretende valorizar toda aquela zona e criar novas áreas de fruição pública. “A ideia é que toda esta área seja usufruída pela população, sobretudo da Ponta do Sol e da Ribeira Brava, com espaços para praticar exercício, andar de bicicleta e passear”, disse.

Antes da construção da promenade, o Governo pretende reabrir a ligação pedonal através do antigo túnel, permitindo ligar o centro da vila da Ponta do Sol ao Lugar de Baixo. “Vamos abrir a ligação pedonal pelo antigo túnel, porque neste momento é muito difícil chegar aqui a pé”, referiu.

O governante revelou ainda que existem planos para reabilitar a antiga marina do Lugar de Baixo e dinamizar toda a zona envolvente. “Temos algumas ideias e alguns interessados em investimento. A ideia é reordenar esta zona e recuperar a marina”, afirmou.

O projecto da promenade está em preparação e o Executivo espera ter o desenho concluído até ao final do ano. “Queremos ter o projecto pronto até ao fim do ano”, concluiu.