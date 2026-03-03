Neve obriga ao encerramento de várias estradas

A queda de neve obrigou ao encerramento de várias estradas nas zonas altas da ilha da Madeira, nesta terça-feira, dia 3, devido ao risco para a circulação.

O Governo Regional confirma que estão encerradas a estrada ER202 entre o Poiso e o Pico do Areeiro, a ER218 entre o Pico das Pedras e a Achada do Teixeira, a Estrada Florestal entre a Eira do Serrado e o Pico do Areeiro, e a estrada desde a Malhadinha, na Ponta do Sol, até ao Paul da Serra.

O Município da Calheta informa ainda que, devido à queda de árvores e à neve, se encontram encerradas a estrada que liga o Rochão ao Paul da Serra e a via entre o Rabaçal e a Bica da Cana.

Ao meio-dia, a temperatura mantinha-se negativa (-1,2 ºC) no Pico do Areeiro