Colisão entre mota e ligeiro no Caminho do Miranda

Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram accionados na manhã desta terça-feira, dia 3, para uma colisão entre uma mota e um veículo ligeiro no Caminho do Miranda, na freguesia de Santo António.

O alerta foi dado pelas 08h29, tendo sido empenhada uma ambulância de socorro e três operacionais.

A vítima, um homem de 46 anos, encontrava-se consciente. Segundo foi possível apurar, o automóvel, ao efectuar uma curva, encostou na perna do motociclista, provocando escoriações, sem registo de fractura.

Após assistência no local, o ferido foi encaminhado ao hospital para observação.