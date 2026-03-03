 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Colisão entre mota e ligeiro no Caminho do Miranda

Motociclista, de 46 anos, encaminhado ao hospital

None

Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram accionados na manhã desta terça-feira, dia 3, para uma colisão entre uma mota e um veículo ligeiro no Caminho do Miranda, na freguesia de Santo António.

O alerta foi dado pelas 08h29, tendo sido empenhada uma ambulância de socorro e três operacionais.

A vítima, um homem de 46 anos, encontrava-se consciente. Segundo foi possível apurar, o automóvel, ao efectuar uma curva, encostou na perna do motociclista, provocando escoriações, sem registo de fractura.

Após assistência no local, o ferido foi encaminhado ao hospital para observação.

0
 Comentários

Mais Casos

A carregar...

Não existe mais conteúdo

Carregar mais notícias

Erro ao carregar mais conteúdo