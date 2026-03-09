Henrique Serpa conquista o 5.º lugar na Turquia

Realizou-se no passado fim-de-semana, 7 e 8 de Março, em Antalya, na Turquia, a Taça da Europa de Cadetes de Judo, "competição internacional que contou com a presença de atletas de vários países e onde estiveram integrados na comitiva da seleção nacional dois atletas do Naval, Henrique Serpa e Lucas Baltazar".

Segundo o Clube Naval do Funchal, "a participação nesta prova surgiu na sequência dos bons resultados alcançados por ambos nos Campeonatos Nacionais de Cadetes e de Juniores, o que lhes valeu a oportunidade de representar Portugal nesta importante competição europeia".

Em destaque, "esteve Henrique Serpa que alcançou um excelente 5.º lugar, demonstrando grande atitude competitiva e deixando uma prestação muito positiva ao longo da prova", enquanto Lucas Baltazar, "apesar de não ter alcançado um lugar de destaque na classificação final, realizou combates de grande qualidade, evidenciando evolução e espírito competitivo", assegura.

Assim, após a competição, "os atletas permanecem em Antalya para participar num estágio internacional que decorre entre hoje e quarta-feira, 9 e 11 de Março, onde terão a oportunidade de treinar com alguns dos melhores judocas do mundo. Esta será, sem dúvida, uma experiência marcante e enriquecedora para o percurso desportivo de ambos", acredita o CNF.