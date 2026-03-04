 DNOTICIAS.PT
Queda de árvores fecha acesso entre Santo da Serra e Poiso

Foto DR/Tiago Alves
O acesso do Santo da Serra ao Poiso está actualmente fechado após a queda de várias árvores.

Como revela a foto de um leitor do DIÁRIO, não há mesmo forma de aceder ao outro lado por esta estrada.

A forte ventania registada durante o dia de ontem e durante esta noite terá causado estas e outras quedas de árvores pela ilha da Madeira. A situação aconteceu acima do sítio da Casa Velha.

Registe-se que a Estrada regional 202, precisamente a que liga o Santo da Serra ao Poiso, mais precisamente entre o Chão das Aboboreiras e o Poiso, estava condicionada pelo Serviço Regional de Protecção Civil desde ontem.

