Presidente da Assembleia Municipal da Ribeira Brava acusa JPP de "aproveitamento político" e faltar à verdade

O JPP emitiu este domingo um comunicado onde informa que a Assembleia Municipal da Ribeira Brava aprovou uma proposta apresentada pelo Juntos Pelo Povo (JPP) que prevê a criação do programa 'Transporte Solidário Sénior', destinado a reforçar a mobilidade e a autonomia da população idosa do concelho.

Ora, na reacção, a presidente da Assembleia Municipal da Ribeira Brava acusa o JPP de mentir e de aproveitamento público.

Também através de comunicado enviado este domingo, Clara Tiago deixa claro que, "na Sessão Ordinária realizada no dia 27 de Fevereiro de 2026, o ponto referido não foi apresentado, discutido nem submetido a votação, conforme resulta da respectiva Ordem de Trabalhos e das deliberações oficiais aprovadas".

"Lamenta-se o eventual aproveitamento político de informação veiculada de forma incorrecta, reforçando o compromisso da Assembleia Municipal com a transparência e o rigor na divulgação dos seus trabalhos", conclui Clara Tiago.