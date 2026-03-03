Acidente condiciona trânsito na Via Rápida
Congestionamento com 1,8 km no sentido Ribeira Brava–Machico
Um acidente está a provocar congestionamento na Via Rápida, no Funchal, na manhã desta terça-feira, dia 3.
Segundo a plataforma Info Vias (10h11), a ocorrência verifica-se na VR1, ao quilómetro 15,6, no sentido Ribeira Brava – Machico, com uma extensão de fila que atinge cerca de 1,8 quilómetros.
As corporações de bombeiros do Funchal não foram accionadas, pressupondo-se que o acidente não terá provocado vítimas pessoais.
