Ribeira Brava aprova “Transporte Solidário Sénior” para reforçar mobilidade da população idosa

A Assembleia Municipal da Ribeira Brava aprovou uma proposta apresentada pelo Juntos Pelo Povo (JPP) que prevê a criação do programa “Transporte Solidário Sénior”, destinado a reforçar a mobilidade e a autonomia da população idosa do concelho.

A medida, que será implementada durante este ano pela maioria PSD, tem como objectivo facilitar as deslocações dos idosos, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e para a redução de situações de isolamento social.

Segundo Cátia Gouveia, deputada municipal do JPP e autora da proposta, o novo regulamento permitirá que a população sénior beneficie de um serviço de transporte adaptado às suas necessidades, tratando-se de “uma medida pensada para ajudar a combater o isolamento, aumentar a autonomia, a qualidade de vida e facilitar a mobilidade”.

O partido recorda em comunicado de imprensa que, de acordo com os dados dos Censos de 2021, o concelho da Ribeira Brava registava 2.840 residentes com 65 ou mais anos, dos quais 594 viviam sozinhos, representando 12,6% dos agregados familiares do município à data.

A deputada municipal sublinha que, apesar de os dados terem já alguns anos, continuam a evidenciar a pertinência da iniciativa, considerando que “os Censos de 2021 são muito sintomáticos da utilidade, da oportunidade e do alcance desta medida”.

O programa pretende, assim, responder aos desafios associados ao envelhecimento da população local, promovendo maior acessibilidade a serviços, actividades e deslocações essenciais no concelho.