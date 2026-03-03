Governo Regional disponibiliza contactos consulares para apoio no Médio Oriente

O Governo Regional da Madeira, através da Direcção Regional das Comunidades e Cooperação Externa (DRCCE), acompanha com atenção o desenrolar do actual conflito no Médio Oriente, mantendo-se atento à evolução dos acontecimentos e às suas eventuais implicações em particular para os cidadãos madeirenses que se encontram naquela região.

Neste contexto, a DRCCE informa que os cidadãos madeirenses que necessitem de apoio ou de contactar as autoridades portuguesas deverão recorrer aos canais oficiais das representações diplomáticas de Portugal nos respectivos países.

A DRCCE recomenda que qualquer cidadão madeirense que se encontre nestes territórios e que necessite de apoio contacte directamente estas estruturas diplomáticas, seguindo sempre as orientações das autoridades locais e portuguesas.

"A Região Autónoma da Madeira continuará a acompanhar a situação de forma permanente, em articulação com as entidades nacionais competentes, reafirmando o seu compromisso com a proteção e salvaguarda dos cidadãos madeirenses no estrangeiro", sublinha o executivo.