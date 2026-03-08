Governo Regional divulga vídeo de homenagem às 'Mulheres que Constroem a Madeira'

O Governo Regional da Madeira assinalou o Dia Internacional da Mulher, celebrado este domingo, 8 de Março, com a divulgação de um vídeo de homenagem intitulado 'Mulheres que Constroem a Madeira'.

Segundo uma nota enviada às redacções, a produção dá voz a nove mulheres madeirenses que, através do seu trabalho e dedicação ao serviço público, representam diferentes áreas da sociedade regional. O objectivo é destacar o contributo feminino para o desenvolvimento da Região Autónoma da Madeira.

De acordo com o comunicado, os testemunhos das nove protagonistas servem de base ao guião do vídeo, procurando construir “um retrato autêntico e fiel” das mulheres que contribuem para a vida económica, social e institucional da Região. As participantes simbolizam, segundo a mesma fonte, o universo das mulheres madeirenses, descritas como “profissionais empenhadas, trabalhadoras incansáveis e exemplos de dedicação”.

Apesar de percursos de vida distintos, o Governo Regional destaca como elemento comum “a paixão, o compromisso e a entrega” com que estas mulheres desenvolvem os seus projectos profissionais e o contributo que prestam à comunidade.

Na mesma nota, o executivo regional refere que a iniciativa pretende expressar “um profundo sentimento de reconhecimento e gratidão” a todas as mulheres, assinalando o seu papel na sociedade.

A homenagem integra o evento 'Mulheres que Constroem a Madeira: Igualdade, Participação e Futuro', promovido pela Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, através da Direcção Regional de Cidadania e dos Assuntos Sociais. A iniciativa decorre esta segunda-feira, entre as 14h00 e as 16h30, no Salão Nobre do Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM), no Funchal.

O programa inclui momentos de reflexão e debate com intervenções de mulheres de diferentes áreas de actividade do panorama regional, bem como um momento musical. A sessão de abertura estará a cargo da directora regional de Cidadania e dos Assuntos Sociais, Graça Moniz, enquanto o encerramento contará com a intervenção da secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, estando também prevista a participação de outros membros do Governo Regional.