Ponta do Sol garante 266 mil euros aos Bombeiros da Ribeira Brava e Ponta do Sol

Um Protocolo de Colaboração assinado entre os presidentes do Município da Ponta do Sol a a Associação Humanitária de Bombeiros da Ribeira Brava e Ponta do Sol, visa reforçar "o apoio institucional e financeiro ao corpo de bombeiros local" e garantir "melhores condições para a prestação de serviços essenciais à população", num apoio para este ano que ascende a 266 mil euros.

Numa nota de imprensa, a autarquia dá conta que o presidente Rui Marques "reconheceu o valor do trabalho desenvolvido pelos bombeiros e a sua importância para a segurança dos munícipes", afirmando que "reconhecemos o papel fundamental dos bombeiros na proteção e segurança da nossa comunidade e queremos garantir que a AHBV da Ribeira Brava e Ponta do Sol continue a ter tudo o que precisa para cumprir esta missão com excelência e dedicação".

Este protocolo "estabelece uma colaboração estreita entre o Município e os bombeiros, garantindo recursos para a execução das diversas funções do corpo de bombeiros, no âmbito do socorro e proteção de pessoas e bens", explica a autarquia.

O corpo de bombeiros da Ribeira Brava e Ponta do Sol são responsáveis por proteger e socorrer a população da Ponta do Sol, sendo imprescindível que disponham de recursos e condições adequadas para cumprir a sua missão com eficácia. A assinatura deste Protocolo garante o suporte financeiro indispensável ao desempenho desta função vital. Rui Marques, presidente da Câmara Municipal da Ponta do Sol

Para o ano em curso de 2026, "a Câmara Municipal compromete-se com uma comparticipação financeira superior a 265 mil euros, garantindo a operacionalidade da corporação e o cumprimento das suas missões humanitárias", conta. "O protocolo vigorará até 31 de Dezembro de 2026 e será disponibilizado publicamente na página oficial do Município, reforçando a transparência e a proximidade com a população".