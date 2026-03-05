Trânsito com algum congestionamento

O trânsito nesta manhã de quinta-feira apresenta-se com algum congestionamento mas, para já, sem muito mais do que o habitual, na zona habitual e, claro, com os problemas habituais a quem enfrenta o tráfego rodoviário a estas horas.

No sentido Machico - Ribeira Brava, na zona da Cancela, cerca de 4 km de tráfego intenso causam o congestionamento da praxe, num dia que amanhece ainda cinzento, mas com raios de sol a ajudar a alegrar a condução.

Contudo, quem vem no sentido oposto, isso constitui um problema devido ao encadeamento que pode causar e, obviamente, à segurança rodoviária. Por isso, conduza com precaução.