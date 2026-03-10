Simulacro de incêndio mobiliza bombeiros a escola no Funchal
Os Bombeiros Voluntários Madeirenses participaram, esta manhã, num simulacro na Escola Básica do 1º Ciclo com Pré-Escolar Visconde Cacongo, no Funchal.
O exercício envolveu nove operacionais da corporação, que estiveram auxiliados por três viaturas (um veículo pesado, um ligeiro e uma ambulância).
A acção, que simulou um fogo numa sala de informática, pretendeu testar os procedimentos de evacuação e a resposta em situações de emergência.
Mais Casos
/tag/listagem/casos-do-dia/
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo