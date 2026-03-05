Bombeiros Voluntários Madeirenses realizam simulacro em escola

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses estiveram esta tarde, pelas 14:45, a realizar um simulacro de incêndio no Externato da Apresentação de Maria, na Rua das Mercês, no Funchal.

O exercício simulou um incêndio num quadro eléctrico que resultou em uma vítima.

A corporação mobilizou dois meios para a realização da actividade.