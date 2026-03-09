Simulacro de incêndio na Escola de Hotelaria e Turismo

Os Bombeiros Sapadores do Funchal realizaram, na tarde de hoje, um simulacro de incêndio numa lavandaria da Escola de Hotelaria e Turismo da Madeira, no Funchal, numa acção destinada a testar procedimentos de resposta e articulação entre meios de emergência.

Para o exercício foram mobilizadas três viaturas da corporação, tendo a operação contado também com a presença da Polícia de Segurança Pública (PSP).

Apesar do aparato no local, o simulacro decorreu sem incidentes.