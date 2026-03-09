Queda de árvore em Machico mobiliza bombeiros

Os Bombeiros Municipais de Machico estão, neste momento, a proceder à remoção de uma árvore que caiu no Caminho das Murtas, situação que está a impedir a circulação rodoviária naquele troço.

A ocorrência mobilizou um veículo da corporação, estando os operacionais no local a realizar os trabalhos necessários para desobstruir a via e repor a normalidade do trânsito.