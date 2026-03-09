Simulacro de incêndio mobiliza bombeiros para escola em Machico
Os Bombeiros Municipais de Machico concluíram, há instantes, um simulacro de incêndio realizado no primeiro andar do Externato Quinta de Sant'Ana, em Machico.
A iniciativa teve como objectivo testar a capacidade de resposta em caso de emergência e treinar os procedimentos de evacuação e intervenção no estabelecimento de ensino.
Para o local foram mobilizados três meios operacionais. Um veículo pesado de combate a incêndios, um veículo ligeiro de combate a incêndios e uma ambulância, que participaram no exercício de simulação.
