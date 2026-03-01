Queimada em Santa Quitéria foge de controle e mobiliza bombeiros
Uma queimada fugiu de controle, ao início da tarde de hoje, e motivou a mobilização dos Bombeiros Sapadores do Funchal para o Caminho de Santa Quitéria, no Funchal.
Para o local deslocaram-se seis elementos da corporação, contudo não foi possível apurar os contornos da ocorrência.
Sabe-se, para já, que não houve registo de feridos.
