Queimada em Santa Quitéria foge de controle e mobiliza bombeiros

Uma queimada fugiu de controle, ao início da tarde de hoje, e motivou a mobilização dos Bombeiros Sapadores do Funchal para o Caminho de Santa Quitéria, no Funchal.

Para o local deslocaram-se seis elementos da corporação, contudo não foi possível apurar os contornos da ocorrência.

Sabe-se, para já, que não houve registo de feridos.

