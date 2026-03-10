 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Bombeiros chamados para abertura de porta no Funchal

None

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram, esta manhã, chamados para uma abertura de porta na Estrada Monumental, no Funchal.

A vítima em causa era uma idosa, que não estava a responder aos seus familiares, que se mostraram preocupados com a ausência de sinais da mulher.

Nesse sentido, os operacionais mobilizados tiveram que forçar a entrada na habitação e encontraram a vítima consciente, sem qualquer ferida aparente. 

0
 Comentários

Mais Casos

A carregar...

Não existe mais conteúdo

Carregar mais notícias

Erro ao carregar mais conteúdo