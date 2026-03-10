Bombeiros chamados para abertura de porta no Funchal
Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram, esta manhã, chamados para uma abertura de porta na Estrada Monumental, no Funchal.
A vítima em causa era uma idosa, que não estava a responder aos seus familiares, que se mostraram preocupados com a ausência de sinais da mulher.
Nesse sentido, os operacionais mobilizados tiveram que forçar a entrada na habitação e encontraram a vítima consciente, sem qualquer ferida aparente.
