Bombeiros chamados para abertura de porta no Funchal

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram, esta manhã, chamados para uma abertura de porta na Estrada Monumental, no Funchal.

A vítima em causa era uma idosa, que não estava a responder aos seus familiares, que se mostraram preocupados com a ausência de sinais da mulher.

Nesse sentido, os operacionais mobilizados tiveram que forçar a entrada na habitação e encontraram a vítima consciente, sem qualquer ferida aparente.