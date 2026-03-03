Depressão Regina traz vento forte, chuva e neve à Madeira

Devido à influência da depressão Regina, o arquipélago da Madeira deverá registar esta terça-feira, 3 de Março, um agravamento do estado do tempo, prevendo-se condições de instabilidade atmosférica em todo o território, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

IPMA explica efeitos da depressão 'Regina' que vai afectar a Madeira 'Regina' é o nome atribuído pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) à depressão que deverá chegar à Madeira a partir de amanhã.

A previsão aponta para períodos de céu muito nublado, com aguaceiros por vezes intensos, que poderão ocasionalmente ser acompanhados de granizo, sobretudo na vertente Norte e nas terras altas da ilha da Madeira. Nos pontos mais elevados, a precipitação deverá ocorrer sob a forma de neve. Está igualmente prevista uma pequena descida da temperatura máxima nas zonas montanhosas.

Os termómetros irão, de resto, variar entre os 11 e os 16 graus Celsius no Funchal e entre os 10 e os 16 graus no Porto Santo.

O vento deverá soprar forte a muito forte de Norte, com velocidades entre os 40 e os 65 quilómetros por hora e rajadas que podem atingir os 95 km/h, podendo chegar aos 120 km/h nas terras altas. Na Região do Funchal, prevê-se céu muito nublado, tornando-se gradualmente menos encoberto a partir da tarde, com aguaceiros que deverão diminuir de frequência ao longo do dia e vento moderado de Norte.

No que respeita ao estado do mar, a Costa Norte deverá registar ondas de Noroeste com 5 a 6 metros de altura, enquanto na Costa Sul são esperadas ondas de Oeste/Sudoeste entre um e dois metros, podendo atingir entre três e 4,5 metros na parte Oeste da ilha da Madeira. A temperatura da água do mar deverá situar-se entre os 18 e os 19 graus Celsius.

Perante estas condições, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera recomenda o acompanhamento das actualizações meteorológicas e a adopção de medidas de precaução, sobretudo nas zonas expostas ao vento forte e junto à orla costeira.