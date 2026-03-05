Nuvens e chuva marcam previsões do tempo para esta quinta-feira na Madeira

As previsões do tempo para esta quinta-feira, na Madeira, apontam para céu geralmente muito nublado, com abertas a partir do meio da tarde. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê a ocorrência de períodos de chuva, que será persistente e localmente intensa na vertente Norte e terras altas da ilha da Madeira, passando a regime de aguaceiros a partir do meio da tarde, mais frequentes na vertente Norte e terras altas.

É esperado vento moderado (20 a 35 km/h) de Norte/Noroeste, rodando para Norte/Nordeste moderado a forte (30 a 45 km/h) a partir do meio da manhã, com rajadas até 65 km/h, em especial nos extremos Leste e Oeste da ilha da Madeira, e até 75 km/h nas terras altas.

Os termómetros deverão chegar, no máximo, aos 18ºC, tanto na Madeira, como no Porto Santo. Já as mínimas serão, respectivamente, de 14 e 13ºC.

No Funchal, conte com céu geralmente muito nublado, com abertas a partir do meio da tarde. Há previsão de períodos de chuva até meio da tarde e vento fraco (inferior a 15 km/h).

Quanto ao mar, na costa Norte são esperadas ondas de Norte/Noroeste com 2 a 3 metros, aumentando gradualmente para 3 a 4 metros a partir da tarde. Está em vigor um aviso amarelo para a agitação marítima entre as 21 horas desta quinta-feira, dia 5, e as 12 horas de amanhã, sexta-feira, dia 6. Este aviso estende-se, também, ao Porto Santo.

Na costa Sul, conte com ondas de Sudoeste inferiores a 1 metro, sendo 1 a 2 metros na parte Oeste. A temperatura da água do mar rondará os 18/19ºC.