Madeira com muitas nuvens, vento e chuva fraca
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê que, na Madeira, este seja uma sexta-feira com céu geralmente muito nublado e com possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos na vertente norte e terras altas da ilha da Madeira, que a ocorrer serão de neve nos
pontos mais altos.
O vento será moderado a forte (30 a 45 km/h) de nordeste, por vezes com rajadas até 60 km/h nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira e nas terras altas, tornando-se moderado (20 a 35 km/h), por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas, a partir da tarde.
Quanto à temperatura, esta vai oscilar entre os 13ºC de mínima e os 18.ºC de máxima na Madeira. No Porto Santo, a temperatura vai variar entre os 12.ºC de mínima e os 16.ºC de máxima.
Já para o Funchal também está previsto céu geralmente muito nublado e possibilidade de períodos de chuva. O vento será fraco a moderado (até 25 km/h) de nordeste, tornando-se fraco (inferior a 15 km/h) a partir da tarde.
Quanto ao estado do mar, o IPMA aponta ondas de norte com 3,5 a 4,5 metros, diminuindo
gradualmente para 3 a 3,5 metros a partir da tarde na Costa Norte. Já para a Costa Sul são esperadas ondas do quadrante sul com 1,5 a 2,5 metros.
A temperatura da água do mar irá variar entre os 17 e 18.ºC