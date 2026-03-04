Quarta-feira com chuva e vento forte na Madeira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê que, na Madeira, este seja uma quarta-feira com céu muito nublado e com aguaceiros, sendo mais intensos e frequentes na vertente norte e terras altas da ilha da Madeira em especial até ao fim da manhã.

O vento será forte a muito forte (35 a 60 km/h) de norte, com rajadas até 80 km/h, sendo até 100 km/h nas terras altas, até ao início da manhã, tornando-se gradualmente moderado a forte (30 a 45 km/h), com rajadas até 75 km/h nas terras altas.

Percursos pedestres continuam encerrados quarta-feira Estrada Florestal Eira do Serrado – Pico do Areeiro também permanecerá fechada

Quanto à temperatura, esta vai oscilar entre os 14ºC de mínima e os 19.ºC de máxima na Madeira. No Porto Santo, a temperatura vai variar entre os 13.ºC de mínima e os 18.ºC de máxima.

Já para o Funchal está previsto com céu muito nublado e com aguaceiros, sendo menos prováveis a partir do final da manhã. O vento será fraco a moderado (10 a 35 km/h) de norte/nordeste, tornando-se gradualmente em geral fraco (inferior a 20 km/h) a partir da manhã.

Capitania volta a prolongar aviso de agitação marítima e vento forte na Madeira A Capitania do Porto do Funchal actualizou o aviso de agitação marítima e vento forte para o arquipélago, na sequência da informação meteorológica transmitida pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera. O alerta mantém-se assim até às 18 horas de amanhã, abrangendo toda a orla marítima da Região.

Quanto ao estado do mar, o IPMA aponta para ondas noroeste com 5 a 6 metros, diminuindo

gradualmente para 2 a 3 metros na Costa Norte. Já para a Costa Sul são esperadas ondas oeste/sudoeste com 1 a 2 metros, sendo 3 a 4,5 metros na parte oeste da ilha da Madeira até meio da manhã.



A temperatura da água do mar irá variar entre os 18 e 19.ºC