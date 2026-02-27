Sexta-feira com muitas nuvens, vento e alguma chuva

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta sexta-feira, 27 de Fevereiro, céu geralmente muito nublado, períodos de chuva a partir do final da tarde e uma pequena subida de temperatura, em especial nas terras altas.

O vento deverá soprar moderado a forte (20 a 40 km/h) de nordeste, soprando forte (35 a 50 km/h) nas terras altas, com rajadas até 80 km/h.

As temperaturas vão variar entre os 14 e os 22 ºC no Funchal e os 14 e 18 ºC no Porto Santo.

Quanto ao estado do mar, o IPMA aponta para ondas de norte com 2 a 3 metros na costa norte. Já para a costa sul, ondas de oeste/sudoeste com 1 a 2 metros.

A temperatura da água do mar deverá manter-se entre os 18 e os 19 ºC.