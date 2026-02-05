Equipas da Empresa de Electricidade da Madeira já estão em Leiria

A equipa de técnicos ao serviço da Empresa de Eletricidade da Madeira, disponibilizada pelo Governo Regional da Madeira para ajudar nos trabalhos de recuperação da rede eléctrica, embarcou na tarde de ontem, quarta-feira, para Lisboa e encontra-se já no distrito de Leiria, integrada nas equipas que procedem aos trabalhos de recuperação das redes elétricas, em Média e Baixa Tensão.

A informação foi hoje avançada pelo Governo Regional, que indica que o grupo de 12 técnicos estão divididos em três equipas, uma de Media Tensão e duas de Baixa Tensão a trabalhar no concelho de Pombal, no distrito de Leiria.

"O Governo Regional, através de Pedro Rodrigues, Secretário Regional de Equipamentos e Infraestruturas agradece e enaltece a disponibilidade destes profissionais, que desde a primeira hora se mostraram disponíveis para integrar estas equipas de emergência, realçando também a eficácia de toda a logística organizada pela EEM, para colocar estes profissionais em Leiria", aponta a mesma nota.