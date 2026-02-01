Aviso de vento forte esta noite e de agitação marítima a partir de amanhã

A mais recente actualização dos avisos meteorológicos referentes ao arquipélago da Madeira aponta para vento forte esta noite e ainda forte agitação marítima a partir de amanhã.

No caso do vento, foi emitido um aviso amarelo, a vigorar em todo o arquipélago, entre as 21 horas de domingo, 1 de Fevereiro, e as 3 horas de segunda-feira, dia 2 de Fevereiro.

Já na Costa Norte e no Porto Santo, entrará em vigor um aviso laranja devido à agitação marítima, entre as 15 horas de segunda-feira e as 3 horas de terça-feira, dia 3 de Fevereiro. As ondas podem atingir os 10 metros de altura.

Ondas até 10 metros a partir de segunda-feira O IPMA acaba de agravar os avisos para a agitação marítima na Madeira, nomeadamente na costa Norte e ilha do Porto Santo, para ondas que podem atingir os 10 metros de altura, pelo que o aviso é laranja a partir do meio da tarde (15h00) de segunda-feira, 2 de Fevereiro, até às 03h00 de terça-feira.

Na Costa Norte e Porto Santo, haverá aviso amarelo para agitação marítima entre as 6h e as 15 horas de segunda-feira, e entre as 3h de dia 3 de Fevereiro e as 00h de dia 4 de Fevereiro.

Capitania emite avisos

Na sequência dos avisos emitidos pelo IPMA, também a Capitania do Porto do Funchal já lançou os seus alertas, referentes a vento forte, agitação marítima forte e de mau tempo, sinal 6. Os avisos são válidos até, pelo menos, as 6 horas de 2 de Fevereiro.

Vento: Quadrante W fraco a bonançoso (07 a 18 km/h), por vezes moderado (20 a 29 km/h), tornando-se gradualmente W/SW moderado a fresco (20 a 38 km/h), aumentando para fresco a muito fresco (31 a 50 km/h), por vezes forte (51 a 61 km/h), a partir do final da tarde, rodando para NW a partir do final do dia.

Visibilidade: Boa a moderada, por vezes fraca a partir do final da tarde.

Ondulação:

- Costa Norte: Ondas NW 2 a 3 M, aumentando gradualmente para 3 a 4,5 M a partir do final da tarde.

- Costa Sul: Ondas W/SW 1 a 2 M, sendo 2 a 3 M na parte W da ilha da Madeira.

Recomendações:

- Reforçar a amarração e manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas;

- Evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, de que são exemplo os molhes de proteção dos portos, arribas ou praias, evitando ser surpreendido por uma onda;

- Não praticar a atividade da pesca lúdica, em especial junto às falésias e zonas de arriba frequentemente atingidas pela rebentação das ondas, tendo sempre presente que nestas condições o mar pode facilmente alcançar zonas aparentemente seguras.