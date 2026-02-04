Avião de Cristiano Ronaldo chega à Madeira

O jacto privado do craque madeirense aterrou, ao final desta tarde, no Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo.

O Gulfstream G650, uma aeronave avaliada em cerca de 70 milhões de euro, chegou por volta das 18h30.

Cristiano Ronaldo assinala amanhã, dia 5 de Fevereiro, o seu 41.º aniversário, num momento em que atravessa um momento mais complicado na Liga Saudita, tendo falhado o anterior jogo, na segunda-feira, por estar descontente com o investimento feito pelo PIF (Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita) no Al-Nassr.

Ver Galeria Fotos Rui Silva/ASPRESS

A insatisfação do avançado concentra-se no que considera um tratamento desigual entre o Al-Nassr e outros clubes também sob controlo ou influência do mesmo fundo, como é o caso do Al-Hilal, principal rival.

Ronaldo e o treinador Jorge Jesus terão solicitado reforços mais expressivos na última janela de inverno, com o objectivo de fortalecer a equipa na luta pelo título, mas estes acabaram por não se concretizar, enquanto clubes rivais garantiram contratações de maior impacto, facto que contribuiu para aumentar o descontentamento do capitão.