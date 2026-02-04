Buzina prolongada de navio surpreende quem circula na baixa do Funchal

Um episódio pouco habitual despertou, na manhã desta quarta-feira, a atenção de quem passeava ou trabalhava na baixa do Funchal. A buzina de um dos navios atracados no porto fez-se ouvir de forma contínua durante cerca de cinco minutos, sem que houvesse, aparentemente, qualquer motivo associado a manobras ou situações de emergência.

De acordo com informações consultadas no site Cruise Radar, encontravam-se, neste momento, atracados no porto do Funchal os navios Mein Schiff Relax e Marella Voyager, não sendo, para já, possível determinar com absoluta certeza qual das embarcações esteve na origem do sinal sonoro.

Foto Cruise Radar

Com o objectivo de esclarecer a situação, o DIÁRIO contactou o Capitão do Porto do Funchal, Bruno Teles, que adiantou que o caso está a ser analisado, apontando, no entanto, para uma possível falha técnica. “Normalmente, as sereias dos navios funcionam a ar comprimido e, por vezes, a válvula de abertura pode bloquear. Pode ter sido isso.”, explicou.

Entretanto, em esclarecimentos prestados ao DIÁRIO, o Capitão do Porto do Funchal confirmou que o navio em causa foi o Mein Schiff Relax. Segundo explicou, a situação ocorreu no âmbito de um exercício técnico relacionado com a buzina da embarcação, que deveria ter sido de curta duração, mas acabou por se prolongar.