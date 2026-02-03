Céu muito nublado e forte agitação marítima na Madeira na terça-feira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta terça-feira, 3 de Fevereiro, na Madeira, céu em geral muito nublado e períodos de chuva fraca, mais prováveis na parte Oeste da ilha.

Depressão Leonardo vai afectar o estado do tempo na Madeira a partir de amanhã A depressão Leonardo irá afectar o arquipélago da Madeira entre os dias 3 e 6 de Fevereiro, trazendo vento intenso, precipitação e agitação marítima significativa.

O vento deverá soprar moderado a forte (20 a 40 km/h) de Noroeste, com rajadas até 70 km/h nas terras altas, rodando para Oeste a partir do início da manhã.

No Funchal, o céu apresentar-se-á em geral muito nublado, com possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca. O vento será fraco a moderado (10 a 25 km/h) de Oeste, prevendo-se uma pequena subida da temperatura máxima.

As temperaturas do ar deverão rondar os 15 a 20 ºC no Funchal e os 15 a 19 ºC no Porto Santo.

Relativamente ao estado do mar, encontra-se em vigor um aviso amarelo para a agitação marítima em toda a costa da Madeira e do Porto Santo, válido entre as 03h00 desta terça-feira, 3 de Fevereiro, e as 00h00 de quarta-feira, 4 de Fevereiro, prevendo-se ondas de Noroeste com 4 a 5 metros.

Na costa Norte, são esperadas ondas de Noroeste com 4 a 5 metros. Já na costa Sul, prevêem-se ondas de Oeste/Sudoeste com 1,5 a 2,5 metros, diminuindo gradualmente para 1,5 a 2 metros. Na parte Oeste da ilha, as ondas poderão atingir os 4 a 5 metros, diminuindo para 2 a 3,5 metros.

A temperatura da água do mar deverá situar-se entre os 18 e os 19 ºC.