Complexo Balnear do Lido com acessos ao mar e piscina encerrados

Os acessos ao mar e à piscina do Complexo Balnear do Lido encontram-se temporariamente encerrados devido às condições meteorológicas adversas provocadas pela recente tempestade.

Segundo a informação divulgada nas redes sociais da FrenteMar Funchal, o encerramento deve-se à necessidade de realizar trabalhos de limpeza, estando já em curso a reposição das condições normais de funcionamento.

As entidades responsáveis garantem que estão a ser envidados todos os esforços para que a reabertura aconteça com a maior brevidade possível.

Foi ainda esclarecido que os acessos ao mar dos restantes complexos balneares permanecem igualmente encerrados.