Paul do Mar regressa à normalidade após forte agitação marítima

Na sequência da forte agitação marítima que atingiu o Paul do Mar, e que provocou diversas ocorrências na zona costeira, colocando a população em constante alerta, a freguesia da Calheta começa a recuperar a sua normalidade.

Após um dia marcado pelo impacto da forte ondulação, foi tempo de arregaçar as mangas e avançar para a limpeza e normalização dos espaços afectados, com o objectivo de garantir o bem-estar da população local e de todos os que visitam aquela localidade. "Sem nunca perder o foco, com resiliência e, acima de tudo, com amor pelo Paul do Mar, a Junta de Freguesia procedeu à limpeza dos detritos deixados pela forte ondulação do mar na via pública", sublinha.

A Junta destaca ainda o apoio prestado pela Câmara Municipal da Calheta, que disponibilizou uma equipa para intervir na zona do porto, que ontem se encontrava cheia de areia e calhau. "Queremos transmitir o nosso muito obrigado pela atenção e apoio", frisa.

Durante esta quarta-feira, a depressão Joseph concentrou toda a sua fúria na Costa Oeste, que se tornou a mais castigada pela intensidade do mar.

A freguesia do Paul do Mar foi o espelho das marcas vísiveis deixada pela força das ondas, que galgaram o cais e invadiram a costa, atingindo um barco, automóveis e várias habitações, que inclusive ficaram sem fornecimento de electricidade.