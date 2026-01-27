Acessos aos cais da Ponta do Sol e da Madalena do Mar estão interditos

A Câmara Municipal da Ponta do Sol e a APRAM informam que o acesso aos cais da Ponta do Sol e da Madalena do Mar estão interditos à circulação pedonal.

A medida deve-se ao agravamento da agitação marítima, fruto da passagem da depressão Joseph pela Região.

Capitania prolonga avisos de agitação marítima e de vento forte até amanhã A Capitania do Porto do Funchal actualizou os avisos de agitação marítima e de vento forte até às 06h00 do dia 28 de Janeiro, quarta-feira.

Na mesma publicação, as entidades deixam várias recomendações à população, tal como "especial cuidado" e, evitando se possível, a circulação e permanência junta à orla costeira e nas zonas mais vulneráveis a galgamentos.

É também solicitado para que as pessoas não pratiquem actividades naúticas, nomeadamente pesca, actividades desportivas e passeios à beira-mar, que evitem também o estacionamento de veículos muito próximos da orla marítimo e, sobretudo para que "não arrisquem a sua vida por uma fotografia".

