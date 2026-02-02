Avisos de agitação marítima e vento fortes actualizados por mais 24 horas

Com a manutenção dos avisos laranja e amarelos para a agitação marítima forte, cuja parte mais gravosa, segundo o IPMA, terá lugar entre as 15 horas de hoje e as 03h00 de amanhã, terça-feira, a Capitania do Porto do Funchal actualizou os seus avisos para a situação geral do estado do tempo (vento e mar) para a orla marítima do Arquipélago da Madeira, até às 06h00 de 3 de Fevereiro.

Com vento de Noroeste muito fresco (40-50 km/h) a forte (51-61 km/h), diminuindo para fresco (31-39 km/h) a muito fresco a partir do final da tarde, com visibilidade boa a moderada e com ondulação na costa Norte, com vagas de Noroeste com 3,5 a 4,5 metros aumentando para 5 a 6 metros, diminuindo para 4 a 5 metros no final da noite e na costa Sul com direcção de Oeste/Sudoeste com 1,5 a 2 metros aumentando gradualmente para 2 a 3 metros, sendo na parte Oeste com 2 a 3,5 metros aumentando para 4 a 5 metros, diminuindo para 3 a 4 metros a partir do meio da noite, são motivos suficientes para renovar as habituais recomendações.

"Recomenda-se a toda a comunidade marítima e à população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras, nomeadamente:

Reforçar a amarração e manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas;

Evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, de que são exemplo os molhes de proteção dos portos, arribas ou praias, evitando ser surpreendido por uma onda;