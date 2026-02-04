Aviso laranja para agitação marítima estendida e agora com aviso amarelo para a chuva

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) acaba de prolongar o aviso laranja para a agitação marítima forte por mais 3 horas e emite agora um novo aviso amarelo para a precipitação forte na Madeira.

Assim, começando pela novidade, segundo o IPMA na costa Sul da ilha da Madeira e nas zonas montanhosas a precipitação será por vezes forte entre as 3h00 e as 6h00 de amanhã, 5 de Fevereiro. Ou seja, o período mais gravoso será na próxima madrugada.

Quanto à agitação marítima, o aviso laranja inicia-se às 12h00 de amanhã e prolonga-se até às 15h00 de sexta-feira, ou seja houve um prolongamento por mais 3 horas dada a última actualização.

Será costa Norte da ilha da Madeira e na ilha do Porto Santo, com ondas de Noroeste com 5 a 7 metros de altura significativa, podendo atingir 12 metros de altura máxima, mas antes disso as ondas de Noroeste com 4 a 5 metros levaram a um aviso amarelo entre as 3h00 e as 12 horas de amanhã, e depois disso, o mesmo nível de aviso entre as 15h00 de sexta-feira e as 6h00 de sábado, 7 de Fevereiro.

Há ainda aviso amarelo para agitação marítima na costa Sul da Madeira, nomeadamente na parte Oeste, com ondas de Oeste com 4 a 5 metros, entre as 6h00 e as 18h00 de amanhã, sendo que há aviso amarelo de vento forte que, na parte sul da ilha prevê rajadas da ordem de 70km/hora entre a meia-noite e as 9h00 desta quinta-feira, 5 de Fevereiro.

O vento também pegará forte nas zonas montanhosas, onde além da chuva já referida, estão previstas rajadas até 95 km/hora entre as 21h00 de hoje e as 9h00 de amanhã.