Escola Francisco Franco oferece 33 clubes, núcleos e projectos
A Escola Secundária de Francisco Franco emitiu uma nota de imprensa onde dá conta que "disponibiliza ao longo deste ano lectivo 33 clubes, núcleos e projectos, nas áreas da Cidadania, das Artes e Cultura, da Ciência e Tecnologia e da História e Património, que procuram responder a diferentes interesses, talentos e curiosidades dos alunos".
A Francisco Franco, assegura a direcção da escola, "é muito mais do que o espaço das aulas", pois os seus "quase dois mil alunos, se quiserem, encontram na escola um lugar de participação, descoberta, criatividade e construção de competências essenciais para o seu percurso pessoal, académico e profissional".
Aquela que é a maior escola da Madeira em termos de alunos, é importante "a participação nas atividades dinamizadas nos diversos clubes, núcleos e projetos", pois "permite aos estudantes desenvolver competências sociais, científicas, artísticas e digitais; trabalhar em equipa e assumir responsabilidades; aplicar conhecimentos a situações reais; enriquecer o percurso escolar e o currículo pessoal e participar ativamente na vida da escola".
Assim, "na área da Cidadania, a Francisco Franco oferece aos seus alunos 12 clubes, núcleos e projetos, a saber: Escola Azul; Escola Embaixadora do Parlamento Europeu; Stop Bullying; Banco dos Afetos; Parlamento dos Jovens; Clube Europeu; Projeto UNESCO; Projeto Além Escola; Projeto Pedagogia Sistémica; Clube de Inglês; eTwinning e LIS (Laboratório de Investigação Social)", lista.
"Já no domínio das Artes e Cultura, os estudantes podem frequentar o Clube de Dança; Clube de Imagem; Núcleos de Desenho e Artes Plásticas; Núcleos de Música; Oficina de Teatro Corpus; PNC (Plano Nacional de Cinema); Projeto 'Dança… e Sente'; Projeto Palavras com Alma; Rádio FF e AE e Revista Leia FF", acrescenta.
No âmbito da História e Património "são seis os clubes, núcleos e projetos que os estudantes da Francisco Franco podem frequentar: Clube de Ecologia Barbusano; Clube de História; Eco Escolas; Projeto Cronos; Projeto de Recriação Histórica – História ao Vivo e Projeto Wild (Wonder, Imagination, Love, Devotion)", refere.
E, finalmente, "na vertente da Ciência e Tecnologia, os alunos podem participar em iniciativas que permitem experimentar e resolver problemas reais; construir projetos tecnológicos e aprofundar conhecimentos científicos de forma prática, frequentando, por exemplo, o Clube de Física e Química; o Clube de Segurança Cibernética; o Clube de Jogos Matemáticos; o Projeto de Robótica – SPAR e o Projeto Francisco Franco PC Help Center", sentencia.
Refira-se que a professora Helena Lino é a coordenadora de todas estas actividades de enriquecimento curricular na Escola Secundária de Francisco Franco.