Eduardo Fermé na Francisco Franco para falar de Filosofia e Inteligência Artificial
"O papel da Filosofia na Inteligência Artificial" é o tema da conferência que Eduardo Fermé, professor catedrático da área de Inteligência Artificial na Faculdade de Ciências Exatas e de Engenharia da Universidade da Madeira, profere numa segunda-feira, 2 de Fevereiro. A iniciativa decorre a partir das 13h30, na Sala de Sessões da Escola Secundária de Francisco.
"Historicamente, a Inteligência Artificial (IA) tem-se nutrido da Filosofia como uma importante fonte de inspiração conceptual", salienta uma nota da escola. "Desde o início da IA, questões filosóficas sobre mente, conhecimento, raciocínio e ação foram incorporadas e reformuladas como problemas computacionais", acrescenta.
Nesta palestra, organizada por Carol Aguiar, Nélio Ramos e Sandra Sousa, docentes de Informática Escola Secundária Francisco Franco, "Eduardo Fermé vai demonstrar como a Filosofia esteve presente desde as primeiras fases da Inteligência Artificial, contribuindo para os seus fundamentos teóricos e para a evolução das diferentes abordagens, da IA simbólica às técnicas baseadas em dados", garante.
No decorrer da conferência, o orador "vai ainda analisar o novo papel da Filosofia no atual renascer da IA, destacando a sua relevância renovada nas dimensões ética, epistemológica e lógica que hoje se tornam centrais no desenvolvimento de sistemas inteligentes", conclui.