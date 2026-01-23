Campanha solidária de recolha alimentar na Escola Francisco Franco

A Escola Secundária de Francisco Franco, através do Banco de Afetos e da Biblioteca, vai promover, entre os dias 2 e 6 de Fevereiro, uma campanha solidária de recolha alimentar denominada 'Conto Contigo'.

A campanha pretende desafiar positivamente toda a comunidade, por forma a angariar produtos alimentares, produtos de higiene pessoal e detergentes de uso doméstico, para depois serem entregues pela Caritas Diocesana do Funchal a famílias carenciadas.

Na campanha 'Conto Contigo' de 2025 participaram 49 escolas da Região, tendo resultado a recolha de 5.837 produtos que permitiram apoiar, com uma periodicidade mensal, um total de 190 famílias madeirenses e porto-santenses (aproximadamente 1.500 pessoas).