Alunos da Francisco Franco debatem 'Como ter uma casa antes dos 30?'

Na passada segunda-feira realizou-se na sala de sessões da Escola Secundária de Francisco Franco a palestra 'Como ter uma casa antes dos 30?', organizado pela Associação de Estudantes da Francisco Franco tendo como colaboradoras Sara Jardim, agente imobiliária e Aura Ornelas, que faz intermediação bancária na Max Finance Aura, onde é directora.

Entre poupanças, investimentos e sonhos, os alunos tiveram oportunidade de esclarecer as suas dúvidas junto de especialistas da área.

O presidente da Associação de Estudantes, Iago Fernandes, destacou o interesse da comunidade na temática e a sua importância no contexto atual português, principalmente com a crescente preocupação com a falta de alojamento.

Também foram abordados alguns pontos essenciais, como as mais recentes medidas adoptadas pelo governo referentes à habitação jovem.

Alguns alunos presentes agradeceram a oportunidade de ter estado presentes e consideraram muito importante para a sua formação.