Mercado do Largo do Chafariz vai ‘ser recriado à séc. XIX’ pela Francisco Franco

"O antigo e extinto Mercado do Largo do Chafariz do Século XIX (ao lado do Bazar do Povo) vai ser recriado na próxima sexta-feira, dia 30 de Janeiro, no âmbito de uma iniciativa de André Chaves e Alexandre do Carmo, professores da Escola Secundária de Francisco Franco", informa uma nota da instituição de ensino.

Um evento apadrinhado pela Câmara Municipal do Funchal, pela Escola Secundária de Francisco Franco e pelo Museu de Fotografia Vicente's e que "conta com um vasto programa de animação sociocultural que envolve todas as faixas etárias", assegura.

Assim, ao longo do dia, de entre as várias actividades programadas, destacam-se a "declamação de poemas da época; a venda de flores, de fruta, legumes, pão caseiro e outros produtos tradicionais; a presença de figurantes do Grupo de Folclore Monteverde, do 'Monte do Imperador' e da Casa do Povo da Ilha; actuações: da Associação Musical e Cultural Xarabanda, da Oficina de Teatro Corpus da Escola Secundária de Francisco Franco, do humorista 'Peixeiro do Caniçal', do grupo 'Madeira Brinco' e do Grupo de Folclore Monte Verde; registo do evento e simulação/recriação de fotos analógicas no Atelier Vicente's; almoço tradicional (milho com atum e/ou espada)".

"Haverá, ainda, uma intervenção do professor Lúcio Perestrelo, da Casa do Povo de São Roque do Faial, subordinada à temática do Buzio e à sua importância no património material e imaterial da RAM", conclui.

Pode consultar o programa no pdf anexo.