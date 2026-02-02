Clube de Ecologia Barbusano percorreu a Levada dos Tornos

O Clube de Ecologia Barbusano, da Escola Secundária de Francisco Franco, realizou recentemente mais uma saída de campo, que contemplou uma caminhada de aproximadamente 13 quilómetros, passando pela Levada dos Tornos e terminando numa pequena achada, no sítio dos Lamaceiros.

Segundo nota enviada à imprensa, a caminhada teve início aos 500 metros de altitude, no pequeno largo ao fim da estrada, seguindo-se a subida de uma vereda, que se estende por entre casas e terrenos agrícolas, até atingir a Levada dos Tornos, aos 650 m. "É de destacar o povoamento peculiar da freguesia de Boaventura, que se caracteriza não pelo casario disperso, típico da Madeira, mas antes, pelos aglomerados populacionais, fazendo lembrar os Açores", aponta o clube.

"No vale da ribeira de João Fernandes, as vistas sobre as cabeceiras deste local são de extraordinária beleza. Quedas de água avistam-se ao longe, “brotando” das imponentes escarpas das montanhas do Maciço Montanhoso Central da ilha da Madeira. As vertentes deste vale são dominadas por uma floresta nativa pujante, marcada pela presença de frondosos tis, vinháticos, loureiros, alguns paus-brancos, e nas zonas mais húmidas, sabugueiros, seiceiros, figueiras do inferno, por entre um manto de fetos e outras plantas indígenas. Na berma do caminho, avistam-se as juvenis orquídeas da espécie Dactylorhiza foliosa e nos taludes, espalmados sobre a rocha, os ensaiões que, mesmo não se encontrando em floração, são de grande beleza", relata o clube, que alerta a todos os visitantes deste percurso e de outros espalhados pelo território, "que não devem colher plantas nem alimentar animais selvagens".

A parte final da caminhada consistiu na descida de um caminho de terra batida, com cerca de 4 km, construído onde antes era praticada agricultura, mas agora maioritariamente ao abandono e onde regenera a vegetação nativa. Neste último troço do percurso foi ainda possível observar, no leito da ribeira do Fojo, as chamadas marmitas, formações geológicas escavadas pela ação erosiva da água em rochas mais frágeis, como é, neste caso, os tufos avermelhados. A caminhada terminou junto a uma pequena achada – onde ainda se pratica agricultura, no sítio dos Lamaceiros, Fajã do Penedo.