Candidaturas à 2.ª edição do projecto 'Pinóquio na Escola' até 27 de Fevereiro

O Polígrafo, em parceria com a Fundação Calouste Gulbenkian, lançou a 2.ª edição da iniciativa de literacia mediática "Pinóquio na Escola", com candidaturas até 27 de fevereiro.

Num comunicado enviado às redações, o 'fact-checking' refere que o objetivo do projeto continua a ser "promover o pensamento crítico e capacitar as novas gerações para identificar e combater a desinformação num mundo cada vez mais polarizado".

A 2.ª edição estende-se aos alunos do 3.º ciclo, tendo iniciado o 'roadshow' educativo no dia 06 de novembro na Escola Profissional Gustave Eiffel, na Amadora.

Até junho, o projeto irá marcar presença em mais de 30 localidades, pretendendo "partilhar ferramentas e materiais pedagógicos que ajudam a desenvolver um olhar mais crítico sobre a informação, em especial a que corre nas redes sociais".

Já o concurso nacional, que contou na primeira edição com mais de meia centena de alunos, vai realizar-se em duas fases e terá curadoria e acompanhamento mais aprofundado da equipa do Polígrafo, para "apoiar de forma mais próxima alunos e professores".

O concurso desafia estudantes do 3.º ciclo e do ensino secundário a criar conteúdos originais, em vários formatos, que desmontem narrativas enganosas que circulam no espaço público europeu.

As candidaturas pré-selecionadas pela redação do Polígrafo passarão depois por uma fase de desenvolvimento do trabalho, a entregar até 17 de maio.

No final, o júri selecionará 14 equipas vencedoras, uma por cada nível de ensino e por cada região: do básico e secundário/básico, do Norte, Centro, Área Metropolitana de Lisboa, Alentejo, Algarve, e Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira.

Nesta 2.ª edição, os professores passam a poder contar com uma rede de professores embaixadores do "Pinóquio na Escola", para garantir que o impacto do projeto se prolongue e permaneça nas escolas de forma orgânica.

Os vencedores terão a oportunidade de acompanhar sessões de formação sobre o combate à desinformação em Portugal e na Europa, sendo que a escola da equipa do ensino secundário com melhor classificação a nível nacional realizará uma viagem a Estrasburgo (França), em novembro deste ano.

O regulamento e as candidaturas ao concurso estão disponíveis na seguinte ligação: https://especiais.poligrafo.pt/pinoquio/.

A iniciativa conta com o apoio organizacional e logístico da Representação da Comissão Europeia em Portugal, do Gabinete do Parlamento Europeu em Portugal e da Agência Nacional Erasmus+ Juventude/Desporto e Corpo Europeu de Solidariedade.