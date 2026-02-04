Madeira quer conquistar o padel internacional

O dia de hoje, 4 de janeiro de 2026 marca um momento histórico para o padel madeirense e contou com honras da apresentação oficial do FIP Bronze Madeira, o primeiro torneio internacional da modalidade na Região, integrado no circuito da Federação Internacional de Padel.

O evento, promovido pela Quinta do Padel, decorre até domingo e mereceu forte reconhecimento das entidades regionais e municipais, durante a cerimónia de abertura.

Para David Gomes, diretor regional do Desporto, trata-se de “um veículo impulsionador do padel regional e da Madeira além-fronteiras”, sublinhando ainda a necessidade de mais infraestruturas para uma modalidade em clara expansão.

Do lado do Turismo da Madeira, Clara Noronha destacou que o padel “precisa de andar de mãos dadas com a Região”, considerando-o uma mais-valia turística pela sua vertente competitiva e social.

Também a Câmara Municipal do Funchal manifestou apoio, com Duarte Oliveira a agradecer o trabalho desenvolvido e a confirmar o reforço financeiro recente em prol da modalidade e do evento.

Finalmente Eliano Marques, CEO da Quinta do Padel, começou por pedir “desculpas pelo atraso”, afirmando que “este torneio devia já ser uma realidade”, e reforçou a ambição de continuidade: “O primeiro já está. Queremos crescer, trazer mais público e melhores condições, para que o padel continue a evoluir na Madeira”.

'Pro-Am' e jogo de exibição encheu as bancadas

No que toca à competição propriamente dita, do primeiro dia do evento, que integra também uma importante prova nacional, o Open Quinta do Padel, para além dos jogos da fase de qualificação da etapa internacional, a jornada fica marcada, ao final do dia, pelo jogo de exibição entre o quarteto em representação da selecção portuguesa da modalidade.

Afonso Fazendeiro, Pedro Perry, Peu Araújo e Pedro Graça proporcionaram momentos inéditos ao público presente nas bancadas da Quinta do Padel. A 'classe' dos jogadores e as jogadas fora do court deixaram tudo e todos ainda mais contagiados pela modalidade.

Momentos únicos e que deixa, com certeza, 'água na boca' para o que ainda falta do evento, pois será a partir de sexta-feira, e até domingo que a 'elite' estrangeira e portuguesa sobe aos courts da Quinta do Padel para discutir o FIP Bronze Madeira.

A noite de hoje mereceu ainda vários jogos entre profissional e amadores, onde muitos jogadores madeirenses tiveram a oportunidade de jogar ao lado dos 'craques' lusos da modalidade. Muitos ganharam experiência, como também fizeram jogadas dignas de 'craques' do ranking nacional.

Amanhã a festa prossegue com os decisivos jogos da fase de qualificação para o quadro principal, assim como com nova ronda, ao fina do dia, do Open Quinta do Padel, prova de categoria 10.000 da Federação Portuguesa de Padel.