EoRoute na Madeira apresentando em conferência internacional

Entre os dias 29 e 31 de Janeiro, investigadores do Centro de Estudos de Arqueologia Moderna (CEAM) e Contemporânea participam na Conferência Internacional Novos desafios para o turismo de natureza e património cultural subaquático, promovida pela Cátedra UNESCO para a Arqueologia Marítima e Costeira da Universidade de Aix-Marseille, em Aix-en-Provence, França.

Enquadrado numa sessão dedicada ao projecto ecoRoute, o CEAM apresentou a comunicação intitulada ecoRoute in Madeira – A Holistic Approach to the Symbiosis of Underwater Heritage in Funchal.

O projecto ecoRoute concebeu e implementou durante os últimos três anos uma abordagem multidimensional e integrada com o objectivo de promover uma oferta de Turismo Subaquático Cultural e Natural sustentável, nas regiões ultraperiféricas dos Açores, da Martinica e da Madeira. O projecto tem um enfoque ecológico que se baseia nos recursos naturais e culturais, diversificando e desenvolvendo produtos turísticos subaquáticos para benefício dos residentes e visitantes.

Inserido num programa internacional que pretende debater o turismo cultural, as alterações climáticas e o impacto sobre o Património Cultural subaquático, composto por cerca de quarenta investigadores de várias nacionalidades e áreas do conhecimento, desde o património, ambiente, robótica e novas tecnologias, a apresentação do projecto ecoRoute e as acções realizadas na Madeira foram bem recebidas.

A presença do CEAM, sediado na Madeira, neste evento internacional tido como referência na área da Arqueologia do meio aquático, permite projectar a investigação e valorização patrimonial madeirense, abrindo perspectivas futuras de participação noutros projectos científicos capazes de criar sinergias com os organismos internacionais reguladores desta actividade científica.