Madeira representada no Certame Internacional de Regueifas em Galiza

A Madeira estará representada no XXVIII Certame Internacional de Regueifas (Retranca, Oralidade, Improvisación e Rima), a realizar-se na Galiza, até 26 de Janeiro, através da Associação Musical e Cultural Xarabanda.

Em nota emitida, a instituição revela que o convite para participação no evento partiu do Centro Cultural Artístico e Recreativo de Valadares – Vigo, que acolhe o encontro internacional dedicado ao canto improvisado.

A representar a Região Autónoma da Madeira estará o Grupo D’Improviso, composto pelos músicos e improvisadores João Vieira, Gilberto Reis, Guilherme Órfão e Roberto Moniz, que levarão à Galiza algumas das mais emblemáticas expressões do improviso musical madeirense.

A participação insere-se no âmbito do projecto de recuperação e salvaguarda das tradições musicais que a Associação Xarabanda tem vindo a desenvolver, com o objectivo de dar continuidade à prática do Despique em forma de Bailinho, do Charamba e de outras formas tradicionais de improviso, como as mouriscas, o baile da meia-volta, a meia-noite, o baile do ladrão, entre outras manifestações do património imaterial da Região.

Para Gilberto Reis, já com experiência em encontros internacionais desta natureza, esta participação representa mais uma oportunidade significativa de contacto com outras culturas e formas de improviso, ao mesmo tempo que permite divulgar a identidade cultural madeirense junto de novos públicos. O improvisador sublinha que, sempre que a Madeira se apresenta além-fronteiras, as suas tradições "são bem acolhidas e valorizadas", acrescentando que estas parcerias e festivais têm contribuído para "um crescente interesse dos mais jovens pelo canto improvisado, que se juntam aos praticantes mais experientes". Segundo Gilberto Reis, o Despique e o Charamba continuam "activos e a conquistar novos intérpretes".

Já João Vieira, que participa pela primeira vez num evento internacional fora da Região, considera que esta deslocação à Galiza terá um impacto marcante na sua vida pessoal. O jovem improvisador refere que, para além do gosto em ouvir e praticar os cantares da sua terra, "é ainda maior o orgulho de os representar fora da Madeira". João Vieira acredita que esta experiência poderá também servir de estímulo para cativar jovens da sua geração para o mundo do improviso, reforçando que "as tradições são as raízes e a base da identidade cultural", não devendo ser deixadas desaparecer.

Nas últimas décadas, a Galiza tem desenvolvido um forte trabalho de recuperação da regueifa, a sua forma tradicional de canto improvisado. O esforço tem envolvido associações culturais, como a Associação Oral, bem como projetos implementados em escolas públicas, nomeadamente a Regueifesta, permitindo a adesão de um número significativo de jovens a esta prática. O Certame Internacional de Regueifas é apenas um dos vários encontros de canto improvisado que se realizam ao longo do ano naquela região, promovendo o intercâmbio cultural e a valorização das tradições orais.